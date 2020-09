El Tricolor conoce a sus rivales de la Copa Oro 2021

Se realizó el sorteo de la Copa Oro 2021 y la Selección mexicana conoció su destino en el torneo de la Concacaf.

El Tricolor fue ubicado en el Grupo A y sus rivales serán El Salvador, Curazao y el Ganador del Preliminar 9 que podría ser Trinidad y Tobago, Montserrat, Cuba o Guyana Francesa.

La edición de 2021 contará por primera vez con 24 equipos y una fase preliminar clasificatoria. El torneo arrancará el 10 de julio y finalizará el 1 de agosto.

Gold Cup Prelims matchups are set for the 3 remaining spots in Gold Cup 2021! #ThisIsOurs pic.twitter.com/MCjJwfyoBQ

— Gold Cup (@GoldCup) September 29, 2020