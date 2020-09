Thiago Alcantara da positivo por Covid-19

Malas noticias para el Liverpool. Thiago Alcantara dio positivo por Covid-19, así lo informó el cuadro inglés a través de sus redes sociales. El futbolista español ya se encuentra aislado y bajo supervisión médica.

"El club tiene, y seguirá cumpliendo, todos los protocolos relacionados con el Covid-19 y Thiago permanecerá en autoaislamiento durante el periodo de tiempo requerido", mencionaron a través de su cuenta de Twitter.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.

