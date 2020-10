AMLO asegura que deportistas seguirán recibiendo sus beneficios

El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que la desaparición de más de 100 fideicomisos, entre ellos el Fodepar, no quiere decir que los beneficiarios dejen de recibir sus apoyos, sino que ahora lo recibirán de manera directa, sin intermediarios, sin aviadores.

"Aprovecho para decir a los beneficiarios de los fondos de los fideicomisos que queremos que desaparezcan, que ellos no van a dejar de percibir sus beneficios", habló en su conferencia de prensa de la mañana de este jueves.

Por ejemplo, abundó: "Hay un fondo de deportistas de alto rendimiento, y lo van a seguir recibiendo, sólo que vamos a hacer una revisión para saber si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa, y que no se quede en manos de intermediarios".

Un deportistas, un investigador, un escritor, "es una gente mayor que no requiere de tutela, pero queremos hacer la revisión, porque no había transparencia".

El primer mandatario aseguró que estos más de 100 fideicomisos, "estaban fuera de control completamente. Para decirlo mejor, queremos que dejen de haber aviadores, así que esto no quiere decir que no nos interese la ciencia, el deporte, tan nos importa el deporte y la ciencia, es que queremos que no haya corrupción".