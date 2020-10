Definidos los grupos de Champions League; Messi y CR7 se enfrentarán

La espera llegó a su fin, los 32 equipos clasificados a la fase de grupos de la Champions League, ya conocieron a sus rivales para la temporada 2020-2021, en donde afrontarán seis partidos en busca de conseguir su pase a los octavos de final.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo nuevamente acaparan los reflectores, pues el Barcelona y la Juventus de Turín forman parte del grupo G, junto al Dynamo y Ferencvaros. Mientras que el Bayern Múnich, vigente campeón de Europa, quedó ubicado en el grupo A, junto al Atlético de Madrid, Salzburg y Lokomotiv.

GRUPO A: Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Salzburg y Lokomotiv

GRUPO B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter y Borussia M'gladbach

GRUPO C: Porto, Manchester City, Olympiacos y Olympique de Marsella

GRUPO D: Liverpool, Ajax, Atalanta y Midtjylland

GRUPO E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar y Rennes

GRUPO F: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio y Brujas

GRUPO G: Juventus, Barcelona, Dynamo y Ferencvaros

GRUPO H: PSG, Manchester United, Leipzig y Instanbul

