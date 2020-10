FIFA obliga a la MLS a ceder a jugadores para la Selección Mexicana

A pesar de las solicitudes de los equipos por no prestar a sus jugadores, la FIFA instó que los clubes deban prestar a los futbolistas a menos que exista una norma gubernamental en las ciudades donde juegan de hacer una cuarentena obligatoria mayor a cinco días a su regreso.

El Sporting Kansas City, Inter de Miami y Los Ángeles Galaxy solicitaron, a través de la MLS, el no prestar a sus jugadores para la convocatoria de la Selección Mexicana, a lo que el máximo rector del futbol mandó un comunicado.

“Las reglas relativas a la liberación de jugadores a los equipos de asociación, según lo dispuesto en el Anexo 1 [del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores], se aplican con normalidad excepto cuando: existe un período obligatorio de cuarentena o autoaislamiento de al menos cinco (5) días a la llegada a la ubicación del club que tiene la obligación de entregar al jugador a un equipo de asociación o el lugar donde está programado un partido de equipo representativo o existe una restricción de viaje hacia o desde cualquier lugar (a. o b. arriba); y si no se ha concedido una exención específica de las autoridades pertinentes en relación con las decisiones anteriores a los jugadores de un equipo representativo”, se lee en el documento.

