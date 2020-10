Robert Lewandowski es nombrado el mejor jugador del año

El delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, ha sido elegido este jueves como "Mejor Jugador de la UEFA 2019/20" tras imponerse a su compañero Manuel Neuer y al belga Kevin de Bruyne, del Manchester City, el único jugador de otro equipo que formó parte de los galardones continentales de la temporada pasada.

Lewandowski, elegido mejor delantero de la competición, fue el gran protagonista de la gala -celebrada sin público en Ginebra- después de haber culminado su gran año -36 goles en 43 partidos- con el título de campeón de Europa que tanto se le había resistido. "Es difícil explicar lo que siento, cuando era pequeño soñaba con todo esto", dijo Lewandowski, que releva a Virgil van Dijk como ganador del trofeo.

Por su parte, en la demarcación de portero, el ganador fue Manuel Neuer, otro de los héroes del Bayern que ha encontrado, en esta extraña temporada, un excelente momento para resurgir bajo palos cuando estaba siendo más cuestionado, sobre todo con la selección. El cancerbero alemán se impuso en las votaciones al costarricense Keylor Navas, del PSG, y al belga Thibaut Courtois, del Real Madrid.

Como defensa, los periodistas también eligieron a un jugador del Bayern: Joshua Kimmich, que puede desempeñarse en varias posiciones, también como centrocampista, aunque la fase final de Lisboa la disputó como lateral y ofreció un altísimo nivel. El jugador nacido en Rottweil hace 25 años ganó a sus compañeros David Alaba y Alphonso Davies.

En la posición de centrocampista, el premio perteneció a Kevin de Bruyne, que releva a Frenkie de Jong, después de lograr más votos que sus contendientes: otros dos jugadores del Bayern, Thomas Müller y Thiago Alcántara, ahora en el Liverpool. El jugador belga del Manchester City terminó la temporada como máximo asistente de Europa con 30 pases de gol y fue el único -que no viste la camiseta del Bayern- en dichos premios.

Por su parte, en categoría femenina, la gran protagonista fue la danesa Pernille Harder, ahora en el Chelsea, pero premiada por su última temporada con el Wolfsburgo. La delantera internacional -autora de nueve goles en la 'Champions League' femenina- también fue elegida como "Mejor Delantera" de la temporada 2019/20.

Además, en la portería la ganadora fue la francesa Sarah Bouhaddi, del Olympique de Lyon, y también actual campeona de Europa. La guardameta -de 33 años- ha ganado la 'Champions' en siete ocasiones y derrotó en las votaciones a la española Sandra Paños, del Barça, y de la chilena Christiane Endler (PSG).

Como defensa, la UEFA condecoró a otra jugadora del Olympique de Lyon, una veterana como Wendie Renard, heptacampeona continental, al ser seleccionada por delante de su compañera Lucy Bronze, ganadora en 2019, y a Lena Goessling, del Wolfsburgo.

Mientras que premio a mejor centrocampista correspondió a la alemana del Lyon Dzsenifer Marozsán, que derrotó a Sara Björk (Lyon/Wolfsburgo) y a Alex Popp (Wolfsburgo).

Another 🏅 after another 🔥 #UWCL campaign for @OLfeminin

Congratulations Dzsenifer Marozsán#UEFAawards pic.twitter.com/Nyq3ZygkpO

— #UWCL (@UWCL) October 1, 2020