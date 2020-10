Diego Maradona pudo haber sido contagiado por Covid-19

View this post on Instagram

@Doctor.Luque: "Diego Maradona estuvo el miércoles en el encuentro que Gimnasia jugó con San Lorenzo y del que hoy se conoce el caso de Covid positivo del jugador Nicolás Contín. El contacto que Diego tuvo con el delantero fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado y nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en un contacto directo con Contín. Con esta descripción Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar ningún síntoma y por no ser considerado contacto estrecho, según la definición del Ministerio de Salud de la Nación. De igual forma para la tranquilidad de Diego y su familia, el lunes realizaremos el hisopado”.