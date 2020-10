Sadio Mané da positivo por Covid-19

Malas noticias para el campeón de la Premier League.

El atacante senegalés Sadio Mané, del Liverpool, ha dado positivo por Covid-19 y presenta síntomas leves.

Así lo informó el club de Anfield a través de un comunicado.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

— Liverpool FC (@LFC) October 2, 2020