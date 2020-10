Irene Aldana supera la báscula y lista para enfrentar a Holly Holm

Irene Aldana está lista para su enfrentamiento más importante en su carrera. La peleadora mexicana superó a la báscula para enfrentar a la ex campeona Holly Holm.

Las artemarcialistas tuvieron el último careo previo a la pelea que estelarizarán la noche del sábado en el evento UFC Fight Night en ‘Fight Island’.

Aldana, que tuvo que postergar el enfrentamiento que estaba pactado para el 10 de agosto debido a su positivo por Covid-19, se convertirá en la primera mexicana en estelarizar un evento de UFC.

Irene viene de ganar cinco de sus últimas seis peleas, incluyendo un espectacular nocaut sobre Ketlen Vieira, el pasado mes de diciembre en Las Vegas.

Holm (13-5), de 38 años busca sumar su segunda victoria consecutiva, algo que no consigue desde 2015. Su última pelea fue contra Raquel Pennington a quien venció en enero por decisión unánime, en Las Vegas, Nevada.

Por si no lo viste Pumas informa dos positivos de Covid-19 previo al Clásico capitalino

CARTELERA COMPLETA EN ABU DHABI

Holly Holm vs. Irene Aldana

Yorgan de Castro vs. Carlos Felipe

Germaine de Randamie vs. Julianna Pena

Tom Breese vs. Roman Kopylov

Dequan Townsend vs. Dusko Todorovic

Carlos Condit vs. Court McGee

Charles Jourdain vs. Josh Culibao

Jordan Williams vs. Nassourdine Imavov

Loma Lookboonmee vs. Jinh Yu Frey

Casey Kenney vs. Heili Alateng

Jessin Ayari vs. Luigi Vendramini