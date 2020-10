Renata Zarazúa busca mejores resultados tras su histórica actuación en Roland Garros

A unos días de su actuación histórica en París, Renata Zarazúa sabe que marcó un antes y un después en el tenis mexicano y es por eso que busca seguir trascendiendo en el deporte blanco.

Un año lleno de éxitos para la capitalina, la emoción de haber trascendido en Roland Garros aún se siente y sobre todo agradece el apoyo que recibió de todo el país desde el primer día.

“Fue un momento increíble, el recibir el apoyo de la gente para mi es algo muy bonito. Yo quería seguir avanzando para continuar enorgulleciendo al país. Me costaba dormir de la emoción después de llegar a la segunda fase”, aseguró Zarazúa en conferencia virtual a los medios desde Mérida, Yucatán.

La tenista recordó la dureza de afrontar un encuentro con Elina Svitolina, rankeada número 5 en la WTA.

“Fue muy duro el tercer set, lo más duro fue controlar los nervios y la presión. Me desconcentró un poco el ver que podía seguir avanzando. En ese momento me enfocaba en el resultado, solo en la estrategia de juego. Ganar un set 6-0 contra alguien tan fuerte fue algo increíble, pero no era lo que tenía mi mente en ese momento”, señaló.

Aunque sabe que pudo haber cambiado un poco si se hubiera permitido el público en la cancha.

“La gente ayuda muchísimo, quería jugar con el estadio lleno. A veces si necesite un apoyo más, no solo para mí, también para Svitolina pudo ser una motivación extra para el partido. Aunque hubo un poco de gente, no fue lo mismo”, indicó.

Zarazúa también confirmó que participará el próximo año en Australian Open.

“Mi calendario no cambia mucho, ya que no hay muchos torneos, a lo mejor juego dos torneos en noviembre. Me quiero preparar para Australian Open y tengo sensaciones que me irá muy bien, gracias a que es una cancha dura, en donde he tenido buenos resultados. Quiero ir partido por partido a partido y tengo sensaciones de tener un buen torneo”, remarcó.

Al saber que puede ser nominada al Premio Nacional del Deporte, se mostró muy feliz y sorprendida.

"Ojalá pase eso. Este año he hecho resultados que han sorprendido y me encantaría que eso pasara".

La tenista, clasificada 178 en la WTA, sabe que la niñez mexicana puede tomar como inspiración sus logros en la cancha.

“México nunca se ha guiado por el tenis, el factor es que no tenemos muchos deportistas. Simplemente es cambiar la mentalidad y creer que podemos. Ahora me siento feliz que este resultado pueda ayudar a motivar más niños”.

Entre otros objetivos tiene los Juegos Olímpicos de Tokio y la Fed Cup, confirmando su asistencia a la competición en donde México se verá frente a Inglaterra.

“Tokio entre mis planes, el problema es que es por ranking, creo que son las primeras 100 por lo que no sé qué tan complicado estar en Juegos Olímpicos”.

“México enfrentará a Gran Bretaña. Ellas son jugadoras muy buenas. Solamente las tenemos que respetar y confiar que siendo locales y como equipo podemos hacer algo bien”, respondió.

Por último, respaldó el trabajo que se está haciendo en la Federación Mexicana de Tenis.

“Tiene mi apoyo, espero que todo se pueda arreglar y que saquen lo mejor de los tenistas mexicanos”.