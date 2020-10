Angélica Fuentes peleará por la herencia de Jorge Vergara para sus hijas

Luego de que al parecer el fallecido Jorge Vergara omitió en su testamento los nombres de Valentina y Marignacia, hijas que tuvo con Angélica Fuentes, la empresaria decidió interponer una demanda para pelear por lo que asegura, les corresponde por derecho.

Fuentes apareció en un video en sus redes sociales donde informó de sus próximos acciones además de un adeudo personal de Vergara con ella.

"Para nadie es desconocido que desde mi divorcio de Jorge Vergara que en paz descanse, he vivido en una lucha constante de defender mi imagen, mi carrera y mi patrimonio, durante casi cuatro años fui una mujer a la que atacaron, acusaron y difamaron de una forma despiadada, buscaron como a tantas mujeres quebrar mi espíritu pero no pudieron, ese litigio fue largo y también doloroso y dejó algo inconcluso que no puedo dejar de lado, mis hijas se quedarían con lo que por derecho les corresponde de herencia, además existe el pago pendiente por un adeudo personal que en su momento Jorge Vergara adquirió conmigo", señaló.

Dijo que está consciente de que será blanco de críticas pero también se dijo preparada para o que venga.

"Sé que esto va a detonar una serie de ataques infundados en mi contra que irán desde señalamiento de acción desmedida hasta mentiras absurdas, estoy preparada, soy una mujer resiliente e inquebrantable, una mujer al final del día de una sola pieza, hoy enfrentaré esta situación con la frente en alto y con el corazón abierto con la plena convicción de que el que nada debe nada teme", concluyó. Mira el video: