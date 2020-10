Inter de Miami unirá a los hermanos Higuaín en la MLS

Rodolfo Pizarro tendrá un nuevo compañero en el mediocampo.

Inter de Miami informó la contratación de Federico Higuaín a partir de esta temporada.

La transacción es por un intercambio con DC United. A cambio, Inter Miami enviará $ 50 mil dólares en 2021.

“Federico ha sido un gran jugador en esta liga”, dijo Paul McDonough, COO y Director Deportivo del Inter Miami CF. "Estábamos encantados de agregar más profundidad de ataque, experiencia y capacidad de creación de jugadas a nuestra lista cuando se presentó esta oportunidad".

Official: Federico Higuaín ✍️

Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo!

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 10, 2020