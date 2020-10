Policía usa gas lacrimógeno para dispersar a los hinchas de los Lakers en Los Ángeles

La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los aficionados de Los Angeles Lakers que se habían reunido alrededor del Staples Center para celebrar el título número 17 de la NBA.

El equipo de LeBron James derrotó a los Miami Heat en las finales de la NBA, logrando así el primer campeonato de los Lakers en una década.

La policía de Los Ángeles declaró ilegal la celebración después de las 21.00 hora local, y ordenó a los aficionados que se dispersen.

The scene outside of Staples Center right now. Be safe. pic.twitter.com/NBHH1exGT3

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) October 12, 2020