Eugenio Pizzuto regresa a los entrenamientos del Lille tras superar su lesión

¡Estoy muy feliz de llegar a este gran club, estoy listo para dar lo mejor de mi dentro y fuera de la cancha! I’m very happy to be joining this magnificent club and ready to give my best in and out the field!! Je suis très heureux de rejoindre ce magnifique club, prêt à faire de mon mieux dans et hors du terrain!! #allezlelosc 🔴🔵⚪️