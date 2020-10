CMLL reprograma Bandido vs Volador Jr. por el título de peso Welter

La lucha entre Volador Jr. y Bandido por el Campeonato Mundial Histórico de la NWA de peso Welter tendrá que esperar un poco más.

“El más buscado” pidió un permiso especial para reprogramar su compromiso titular frente al “depredador del aire”.

Durante el CMLL Informa de este miércoles, el luchador de Torreón, Coahuila dio a conocer la información.

“El día lunes platiqué con el departamento de programación. Yo les comenté que en este momento no me siento al 100 por ciento preparado para afrontar este reto. En la lucha que hice el viernes, aunque fue de parejas y tuve algunos lapsos de descanso no me sentí bien físicamente. Les pedí una prórroga de dos o tres semanas para postergar el encuentro, realmente me siento apenado por que es la segunda vez que se aplaza”.

Bandido aclaró que el propósito es llegar en plenitud a la lucha para ofrecer el mejor espectáculo posible.

Entérate Cam Newton y los Patriots regresan a los entrenamientos

*La entrevista la puedes revivir a partir del minuto 46:00

Cabe recordar que el luchador anunció que dio positivo por Covid-19 apenas una semana antes del 87 aniversario.

La lucha que se realizaría este viernes en la Arena México quedará reprogramada para una nueva fecha, que se dará a conocer más adelante.

Este 16 de octubre, Volador Jr. y Titán se enfrentarán a Carístico y Místico en la lucha estelar.

También se conocerán a las nuevas campeonas nacionales de parejas femenil, entre Amapola y Metálica frente a Jarochita y Lluvia.