Julio Furch sueña con jugar con la Selección mexicana

El tema de los naturalizados en la Selección mexicana vuelve a estar en el debate, después de que Julio Furch asegurara que si le interesa vestir la camiseta del Tri.

El delantero de Santos Laguna platicó con la Liga MX acerca del tema.

“Al momento de hacerme mexicano mi interés es que el futbol de este país crezca. Lo que yo deseo ese crecimiento, me han dado muchísimo y al momento de estar elegible, me gustaría ayudar”, indicó.

“A partir de ser nacionalizados, tenemos los mismos derechos y somos uno más. No venimos a arrebatar el lugar ni perjudicar a nadie. El bien en común, es México, no queremos sacarle el lugar a nadie, eso es lo que se tiene que ver. Ser nacido o no aquí, después al ser naturalizado somos uno más, un mexicano más”, señaló el ‘Emperador’.

Por si no lo viste VIDEO: Andrés Vaca pensó en retirarse tras críticas por sus narraciones

Esta no es la primera ocasión en que Furch plantea la idea de representar al Tri, ya que hace un par de años señaló que si le interesaría ser seleccionado nacional.

Julio Furch llegó en 2015 a la Liga MX, al enfilarse con Tiburones Rojos de Veracruz y después fichó con Santos Laguna.

En estos cinco años, el argentino ha marcado 84 goles y consiguió el título de Liga con los Guerreros.