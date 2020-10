VIDEO: Andrés Vaca pensó en retirarse tras críticas por sus narraciones

Los usuarios en redes sociales suelen ser crueles con las figuras públicas, así lo vivió en sus inicios el narrador de TUDN, Andrés Vaca.

En una charla con Aldo Farías en su podcast, Vaca rememoró sus inicios junto con Raoul “El Pollo” Ortíz, en donde se convirtieron en objeto de la crítica, tanto por los aficionados, como en distintos medios de comunicación.

“Yo me sentía inseguro. Comencé narrando en radio, después en tele abierta. Cuando me dan Selección Nacional fue otro rollo, narrar en TDN al Ajaccio, nadie se toma la molestia en criticarte”, señaló.

“Cuando me dieron Selección Nacional yo estaba muy inseguro. Yo lo platicaba con mi mamá, le decía ‘me van a reventar’ yo me tomo las cosas muy a pecho. En ESPN nos criticaban, decían que éramos una vergüenza, en periódicos nos mencionaban con nombre y apellido, los ratings no pegaban, es culpa de Vaca y Pollo”, comentó.

“Hubo un momento en que dudé de mí; ‘chance sí soy una cagada como decía la gente’. Me quebraron, y dije: ‘Chance sí soy una mierda’. Pensé en dejarlo, en decir esto no es para mí”, señaló Vaca.

Guía para superar el hate con @andres_vaca_ pic.twitter.com/SkKIUwqjpF — Aldo Farias (@AldoFariasGzz) October 15, 2020

Pero esas críticas lo hicieron mejorar y las tomó como un reto, como su motor, al proponerse que esos críticos cambiaran su opinión acerca de su trabajo en la narración.

“Empecé a escuchar a la gente, qué cambiarías de mí, qué creen que hago mal, y me decían mucho ‘narras como carretonero’, y ese ritmo todo el tiempo, de alguna manera me ayudó. A pesar de que me siguen afectando las cosas que me dicen ya soy mucho más seguro de mí mismo”, dijo Vaca.

Actualmente, es uno de los narradores principales en TUDN durante los encuentros de Tigres, América, Cruz Azul y Selección mexicana.