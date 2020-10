Vasyl Lomachenko vs Teófimo López, ¿Cuándo y dónde ver la pelea?

Todo está listo para la pelea del año. Vasyl Lomachenko y Teófimo López se vieron una última vez las caras para su enfrentamiento de este fin de semana.

Fueron muchos meses de espera, pero al fin llegó la fecha esperada por los fanáticos del boxeo.

En esta pelea se unificarán los Títulos Mundiales Ligeros AMB Super Mundial, CMB Franquicia, FIB y OMB.

Weighed in, finally face to face, and this. thing. is. OFFICIAL. 😤

⚖️ @TeofimoLopez – 135 lbs

⚖️ @VasylLomachenko – 135 lbs#LomaLopez | ONE MORE SLEEP | ESPN pic.twitter.com/LX0NtmHrzf

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2020