VIDEO: Piloto sufre espeluznante accidente en el MotoGP de Aragón

Momentos de preocupación se vivieron en la clasificación del Gran Premio de Aragón.

El francés Fabio Quartararo corría la vuelta 14 cuando perdió el control de su motocicleta.

Salió de la pista y se levantó tras golpearse en el brazo, por lo que tuvo que ser trasladado en camilla.

Not even this scary FP3 crash could stop @FabioQ20 from taking pole position! 👊

In just 28 #MotoGP starts, he's taken 10 poles! 👏#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/GNqUIOvbsD

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 17, 2020