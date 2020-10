VIDEO: Kepa vuelve a cometer tremendo error con el Chelsea

Una vez más Kepa volvió a hacer de las suyas dentro de la Premier League.

El arquero español tuvo una pifia que le costó un gol al Chelsea frente al Southampton.

Arrizabalaga, al minuto 55, trató de cortar un ataque del atacante Danny Ings, pero se pasó de largo.

El inglés trató de rematar y no pudo, Kepa regresó pero no le pudo quitar el balón y al final, Che Adams marcó el 2-2 momentáneo.

That’s how much he trusts Kepa pic.twitter.com/vGwjrOQ0eM

— 𝗔𝘆𝘀𝗵𝗮 𝗥𝗶𝗱𝘇𝘂𝗮𝗻 (@ayshardzn) October 17, 2020