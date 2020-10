Vucetich piensa en dos o tres refuerzos para el siguiente torneo

Aún no concluye el presente campeonato y Víctor Manuel Vucetich ya tiene puesta la mira en el siguiente y buscará tres nuevos elementos para afianzar su plantilla.

En busca de tener mejores resultados en la próxima temporada, el “Rey Midas” considera que con algunas adecuaciones se podría incrementar el potencial, ya que quedan “huecos” en el plantel.

“Nosotros tenemos que tomar las acciones, alternativas, tenemos que rotar a los jugadores por varios factores. El equipo se ha venido armando bien, pensamos que todavía pueden mejorar con dos o tres piezas más. Con esto podemos mejorar y crecer”, declaró en conferencia virtual con los medios.

Vucetich sabe que ha no será fácil armar una plantilla, ya que saben que hay algunos jugadores que son piezas clave.

“Un equipo si le falta un jugador se puede perder un campeonato. Nosotros que lo hemos vivido puedo decir que con un jugador que te haga falta se pueden venir muchas cosas”, puntualizó.

Entérate José Juan Macías es baja para el duelo ante Pumas

Por último, mencionó la responsabilidad que existe por los objetivos que se tienen en un plantel tan importante como es el Rebaño.

“Al final, a todos los equipos donde he llegado me exigen ser campeón, me exigen dar resultados. En Chivas me exigen dar resultados y me exigen ser campeón. ¿Qué te quiero decir con esto? Para mí la responsabilidad es siempre la misma. Tengo ese compromiso conmigo de aspirar a lo máximo y voy a luchar al 100 por ciento para que Chivas llegue, a pesar del peso o la responsabilidad que conlleva, vamos a buscar lo que he buscado en mi vida y en mi carrera”, concluyó.

Los rojiblancos enfrentarán a Pumas en Ciudad Universitaria en busca de mejorar su posición en la tabla general.

Publimetro te recomienda

Contrato de Joao Maleck con Santos Laguna no está en riesgo pese a culpabilidad En entrevista, el abogado del futbolista explicó que Maleck buscará apoyar a los niños que perdieron a sus padres y continuar con su sueño de debutar