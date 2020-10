Joao Maleck saldrá en libertad a finales de noviembre

Tras darse a conocer la sentencia para el futbolista Joao Maleck, se anunció que podrá recibir su libertad a finales del mes de noviembre.

De acuerdo a una entrevista con el portal Mediotiempo, el abogado José de Jesús López, defensor de la señora Martha Álvarez-Ugena, madre de María Fernanda.

“Yo creo que mediados o finales de noviembre pudiera él estar en libertad”, señaló el licenciado.

Aunque la pena no dejó satisfechos a la defensa, por lo que preparan la apelación, aunque Maleck y su equipo se encuentra tramitando la libertad del futbolista, además de tener que pagar los 3 millones de pesos.

“No, (la apelación) es muy independiente, él puede tramitar los beneficios a los que tiene derecho”, indicó.

De acuerdo al proceso, la parte acusadora tiene hasta 10 días para poder apelar y que la misma llegue al Supremo Tribunal del Estado de Jalisco.

“Así es, creo que diferimos de la consideración del tribunal, consideramos que no fueron valorados el día de ayer, no es posible que importe lo mismo matar 2, 3 o las personas que sean, las condiciones simple y sencillamente no estamos de acuerdo con esta decisión y tendremos que presentar el recurso de apelación correspondiente para elevar esto al Supremo Tribunal”, estableció.

Joao Maleck recibió una sentencia de 3 años, 8 meses y 15 días al salir culpable por doble homicidio culposo, tras el accidente que provocó el pasado mes de junio de 2019.

