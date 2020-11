Lewis Hamilton comparte tierna fotografía de él a los 6 años

Lewis Hamilton es un ídolo de la Fórmula 1. El piloto británico está cerca de conseguir su séptimo título mundial, con el que igualaría a Michael Schumacher, quien sigue siendo el máximo ganador en la categoría reina del deporte motor.

Hamilton termina contrato con Mercedes el próximo diciembre y, al momento, aún no se sabe nada sobre la renovación, pero es un tema que no le preocupa al británico, así lo ha expuesto en redes sociales, mismas en donde este viernes cautivó a sus millones de seguidores, al publicar una fotografía de él cuando tenía seis años de edad.

En dicha publicación, el vigente campeón de la Fórmula 1, recordó un poco de su infancia, junto a sus primeros dos trofeos que obtuvo en las carreras de autos a control remoto.

"Tenía 6 años aquí cuando gané mis dos primeros trofeos de carreras de autos a control remoto. Estos fueron algunos de los mejores días de mi vida, pasando tiempo con mi papá en la parte trasera del viejo auto que teníamos con nuestra sopa de fideos y sándwiches de tocino, que era algo muy inglés", escribió en redes sociales.

I was 6 years old here when I earned my first two trophies remote control car racing. These were some the best days of my life spending time with my dad out the back of the old car we had with our pot noodle soup and bacon sandwiches which was very much an English thing. pic.twitter.com/TwEvM5pzP3

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 6, 2020