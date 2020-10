Películas que no son de terror llegan a través de Cinemax para sacarte una sonrisa este Día de Muertos

Debido a la pandemia muchas de las celebraciones de esta temporada tuvieron que ser suspendidas. Sin embargo este 2 de noviembre no tendrás que salir de tu hogar para disfrutar de un noche llena de diversión junto a toda la familia. Te presentamos algunos de los títulos que Cinemax en izzitv contará con un especial de películas de Día de Muertos ideal para quienes prefieren la comedia y la acción sobre los clásicos de terror de la temporada.

Para ver con los peques

Sin duda uno de los clásicos de Dreamworks es Sherk, esta historia rompió con los estereotipos de la época, presentó a un ogro como protagonista y dio un mensaje de amor propio para las nuevas generaciones. Es uno de los títulos que podrás ver a través de Cinemax en izzitv a las 17:09, recuerda sintonizar el canal 623.

Esta película es perfecta para chicos y grandes, quién no ha reído con las ocurrencias de burro o llorado un poco cuando Fiona se describe y no se acepta así misma como ogra. Sherk es una joya y siempre que la veas te hará reír y olvidarte de las preocupaciones de la vida. Es una cinta perfecta para ver con los más chicos y pasar un momento divertido en familia.

Un ogro, una princesa y un burro, ¿qué puede salir mal? / Sherk/cortesía

Para los amantes del cine mexicano

Nosotros los Nobles es una de las películas más exitosas del cine mexicano. Los Nobles se convirtieron en personajes entrañables de la cultura pop. En sus primeras semanas de estreno recaudó más de 165 millones de pesos y 3 millones de espectadores. La cinta te hará reír con las ocurrencias de Javi Noble y desatar suspiros con la historia de amor de Bárbara Noble. Esta película será transmitida en el canal 623, Cinemax por izzitv a las 18:53 este 2 de noviembre.

Una familia que se robó nuestro corazón en la pantalla grande. / Cortesía Cinemax

Para los amantes de la velocidad

Fast and Furious es una de las películas más exitosas de los últimos tiempos, el capítulo seis de esta historia llega a las 21:00 horas este 2 de noviembre. En esta entrega de la saga Toretto se enfrentará a una banda de mercenarios con tal de ser exonerado por sus crímenes pasados. Como siempre, Fast and Furious te mantendrá al borde del asiento, no te la puedes perder. Sintoniza el 623 de Cinemax en izzitv.

Fast and Furious 6 estará disponible en Cinemax este 2 de octubre / Fast and Furious 6

Para los que aman los clásicos

Wrath of the Titans es una de las cintas que no puedes perderte este 2 de noviembre, es una historia que tiene acción y te mantendrá al límite del sillón. La cinta narra la historia de Perseo y su lucha por rescatar a su padre Zeus de las poderosas criaturas con la ayuda de Andrómeda, Poseidón, Agénor y Hefesto. Podrás verla a las 23:30 en el canal 623, Cinemax por izzitv.