¡Sorpresa! Rafael Nadal cae frente a Zverev en las semifinales de París

Una sorpresa se culminó en París. Rafael Nadal, favorito número uno para llevarse el torneo cayó frente al alemán Alexander Zverev por 6-4 y 7-5 con lo que se enfrentará a Daniil Medvedev en la gran final de la cita francesa.

En un torneo en el que ni Novak Djokovic ni Dominic Thiem se presentaron, era el rankeado número dos en el mundo no logró adaptarse al ataque que presentó su rival.

Fue un partido inclinado completamente para el alemán, quien aprovechó la ventaja que cedió Nadal y tras un inicio intranquilo para ambos se llevó el triunfo en una hora y 39 minutos.

Por tercer partido en lo que va de semana, Nadal se vio por debajo en el marcador ante un rival muy sólido con su saque, pero no logró una hazaña más en tierras francesas.

El tenista de 23 años venció por segunda ocasión consecutiva al español gracias a que nunca bajó los brazos ante su experimentado rival.

Con la derrota rompe una racha de 10 victorias consecutivas del español, que llegaba al torneo con su decimotercer título de Roland Garros recién conquistado.

Zverev sacó brillantemente en el primer set, con solo un quiebre del servicio de Nadal en el tercer juego suficiente para llevárselo en la bolsa en solo 38 minutos.

El segundo set también marcó una clara ventaja para el alemán, pero pagó el precio por fallar cuatro puntos de quiebre para una ventaja de 5-2 cuando una serie de servicios deficientes le dio a Nadal una segunda oportunidad.

Pero logró enfocarse frente a su ilustre selló la victoria en su segundo punto de partido cuando Nadal disparó desviado.

"Zverev ha sido superior. Ha estado sacando a 220-222 kilómetros por hora y venía de una buena dinámica de resultados. He luchado por el partido y aun así me ha faltado un poco para poder haber tenido mis oportunidades. De este partido he sacado cosas positivas y otras no tantas. He tenido mis opciones en el 5-4, pero cometí dos errores no forzados con el revés y él jugó algo más ofensivo. Hay que felicitarle por su nivel", dijo Nadal tras el partido.

Esta fue la octava participación de Nadal en el torneo, y solo ha llegado hasta semifinales en 4 ocasiones.

Además, Nadal se quedó sin su segunda oportunidad de conquistar uno de los tres Masters 1000 que le faltan en su palmarés (los otros son los de Miami y Shanghai).

Mientras que el alemán se verá las caras en la final con el ruso Daniil Medvedev, que superó (6-4, 7-6) al canadiense Milos Raonic, defendiendo bien su saque para llegar a su primera final en 13 meses, la cuarta en un Masters 1.000.

