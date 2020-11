La F1 presenta calendario provisional para 2021; México figura en él

La Fórmula 1 presentó este martes un calendario provisional para la temporada 2021, el cual estará sujeto a posibles cambios, debido a la pandemia por el coronavirus. La buena noticia es que el Gran Premio de la Ciudad de México está incluido entre las 23 carreras que planean disputar el año próximo.

La campaña comenzará el 21 de marzo con el Gran Premio de Australia y, concluirá el 5 de diciembre en Abu Dabi. El Gran Premio de la CDMX se realizará del 29 al 31 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

BREAKING: The 2021 #F1 calendar is here! pic.twitter.com/jvBuT0gInW

— Formula 1 (@F1) November 10, 2020