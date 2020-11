Orlando será la sede de ‘la burbuja’ de la Liga de Campeones de Concacaf

La Liga de Campeones de Concacaf continuará en una ‘burbuja’, emulando a la UEFA Champions League y a la NBA, por lo que la sede elegida es la ciudad de Orlando, Florida.

A través de un comunicado, el órgano rector del futbol en norte y Centroamérica anunció que el Exploria Stadium, casa del Orlando City SC de la MLS y del Orlando Pride de la NWSL será la casa de la fase final del torneo.

El nuevo formato simplificado, con series a un solo partido, en una sede neutral, busca coronar a un nuevo campeón regional de clubes.

“La Liga de Campeones Concacaf Scotiabank es nuestra principal competencia de clubes y se ha trabajado mucho para garantizar que podamos reanudar el torneo de manera segura, y coronar a un campeón regional de clubes,” dijo el Presidente de Concacaf y Vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani.

“El Estadio Exploria de Orlando será una gran sede para los últimos siete partidos de esta competencia. Quiero agradecer al equipo que trabaja en el estadio por el apoyo a Concacaf para planificar lo que será un gran final de la SCCL 2020 para los clubes y sus aficionados en toda la región,” agregó Montagliani.

El Exploria Stadium es una de las principales sedes de la MLS y la NWSL, fue inaugurado en 2017.

A continuación te mostramos como se jugará el torneo en el que se enfrentarán tres equipos mexicanos (Tigres, América y Cruz Azul), cuatro de la MLS (Impact, Atlanta, NYFC y LAFC) y el hondureño CD Olimpia.

Cuartos de final: Estadio Exploria, Orlando, 15 y 16 de diciembre de 2020

CD Olimpia (2) vs (1) Impact Montreal

Atlanta United FC (0) vs (3) Club América

Tigres UANL (1) vs (0) NYCFC

LAFC vs Cruz Azul (partido único)

Semifinales: Estadio Exploria, Orlando, 19 de diciembre de 2020

Semifinal 1: Club América o Atlanta United FC vs LAFC o Cruz Azul

Semifinal 2: Tigres UANL o NYCFC vs CD Olimpia o Impact Montreal

Final: Estadio Exploria, Orlando, 22 de diciembre de 2020

Final: Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

Orlando’s @ExploriaStadium to host final stages of 2020 Scotiabank Concacaf Champions Leaguehttps://t.co/td90X7Y3jD El Estadio Exploria de Orlando será sede de las rondas finales de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020https://t.co/YhUpU6GHwZ#SCCL2020 pic.twitter.com/djGfWgecZq — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 10, 2020

