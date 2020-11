Steelers aísla a Ben Roethlisberger por posible Covid-19

Malas noticias para los Steelers. Ben Roethlisberger fue puesto en la lista de reserva por posible Covid-19, así lo informó la franquicia este martes. Jerald Hawkins, Jaylen Samuels y Vince Williams, son los otros tres jugadores que también están en el listado.

Los cuatro elementos de los Pittsburgh Steelers estarán aislados los próximos cinco días y deberán dar negativo a la última prueba de Covid-19, para poder ver acción el próximo domingo cuando enfrenten a los Cincinnati Bengals, en busca de mantener su invicto.

We have placed QB Ben Roethlisberger, OL Jerald Hawkins, RB Jaylen Samuels, and LB Vince Williams on the Reserve/COVID-19 List.https://t.co/slWaWb7gnf

— Pittsburgh Steelers (@steelers) November 10, 2020