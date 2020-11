Sofya Zhuk, la ex tenista que es criticada por posar con poca ropa

Sofya Zhuk es una ex tenista rusa que conquistó el Wimbledon Junior en 2015, título que la llevó a ser una de las grandes prospectos del deporte blanco; sin embargo, una lesión la orilló a ponerle pausa a su carrera deportiva, tiempo en el que encontró otra pasión: ser modelo.

La ex tenista comparte en redes sociales distintas fotografías, algunas de ellas con poca ropa, hecho por el que ha recibido críticas por parte de sus seguidores, así lo confesó Sofya. “No entendí cuál era el problema. Publiqué una foto ¿y qué? Cuando comparto algo, no intento enviar ningún mensaje. Solo estoy publicando una foto que me gusta. Pero cuando compartí esa foto recibí una avalancha de mensajes. Normalmente no me preocuparía por ellos, pero esta vez fueron muy agresivos”, dijo a RT.

“Creo que la gente simplemente no puede aceptar que me he encontrado fuera del tenis, que puedo vivir feliz sin deporte y sin hundirme en la depresión”, añadió la juvenil de apenas 20 años.

Sofya Zhuk confesó que durante los últimos años padeció una serie de lesiones, razón por la que decidió brindarle a su cuerpo un descanso. “He tenido graves lesiones en los últimos años y he decidido dar a mi cuerpo un par de años de descanso. Incluso antes de Junior Wimbledon, mi espalda estaba tan mal que ningún médico quería ni siquiera ayudarme”.

“Mi cuerpo no absorbe bien las proteínas y los discos de mi columna están por todos lados. Me he hecho resonancias magnéticas que muestran que la firmeza de mi columna es el equivalente a una persona de 50 o 60 años”, dijo.

La ex tenista y actual modelo cuenta con más de 62 mil seguidores en Instagram, red social en donde comparte gran parte de su vida personal y profesional.

