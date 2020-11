Joe Biden superó la tartamudez gracias al futbol americano

Joe Biden se convertirá en el próximo presidente de Estados Unidos, luego de ganar recientemente las elecciones, en donde la ciudadanía no optó por la reelección de Donald Trump.

El líder demócrata tomará las riendas de uno de los países más poderosos a nivel mundial; sin embargo, en su juventud, nadie imaginó que Joe Biden llegaría a ser presidente de Estados Unidos, ya que su vida estuvo muy ligada al deporte, específicamente al futbol americano.

Biden practicó beisbol, pero fue en el americano en donde le veían mucho futuro. Incluso, gracias al deporte, Joe Biden superó la tartamudez que tuvo de adolescente. "Los deportes eran tan naturales para mí como lo era hablar. Y los deportes resultaron ser mi billete a la aceptación, y más. No me intimidaba fácilmente en un partido, así que incluso cuando tartamudeaba, siempre era el niño que decía: '¡Dame la pelota!"", confesó en el libro Promises to Keep.

Fue en 1960 el año en el que más destacó con el Archmere, su equipo en la secundaria. Algunos diarios señalaron: "es uno de los mejores receptores del equipo", aunque posteriormente le puso punto final a su etapa como jugador, para dedicarse cien por ciento a sus estudios.

Joe Biden scored 10 touchdowns his senior year—including three in one game, or three-quarters of an Al Bundy—and Archmere Academy went 8-0. The Philadelphia Inquirer mentioned him once. They got his name wrong. Joe Bidd! pic.twitter.com/eXsAazQWE1

— dhm (@dhm) November 2, 2020