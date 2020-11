Listos los últimos invitados para la Eurocopa 2020

La selección de Eslovaquia será rival de España en la fase de grupos de la Eurocopa que se disputará el próximo año después de haber eliminado a Irlanda del Norte (1-2) en el 'play-off' final, un partido disputado en el Windsor Park que resolvió un gol de Michal Duris en el tiempo de prórroga.

El jugador del Omonia de Nicosia, reciente rival del Granada en la Liga Europa, fue el gran protagonista de la noche para el combinado eslovaco, que tomó ventaja pasado el cuarto de hora con un tanto de Juraj Kucka. Sin embargo, a tres minutos del final la empresa se complicó para el equipo dirigido por Stefan Tarkovic al encajar el 1-1 en propia meta.

En el minuto 110, Duris decidió con su pierna derecha al aprovechar un rechace de un rival, con algo de fortuna tras golpear el balón en la espalda, y marcó el definitivo 1-2. Eslovaquia se enfrentará a España, Polonia y Suecia en el grupo E de la Eurocopa que se disputará en 2021.

Por otro lado, Macedonia del Norte jugará la Eurocopa por primera vez en su historia después de haber eliminado a Georgia (0-1) en el 'playoff' de clasificación gracias a un solitario tanto del capitán Goran Pandev, que se convierte en histórico para este modesto combinado del país balcánico.

Macedonia del Norte estará en la Eurocopa de 2021 después de que Pandev neutralizara el buen juego de los georgianos con un gol al comienzo de la segunda mitad. El cuadro local apretó y mereció mejor suerte, pero los macedonios se llevaron el triunfo y el histórico billete para el Campeonato de Europa.

El equipo dirigido por Igor Angelovski, que no pudo contar con el levantinista Enis Bardhi por lesión, se unirá a los Países Bajos, Ucrania y Austria en el Grupo C en la máxima competición del fútbol europeo que se celebrará el próximo verano por todo el continente.

Por su parte, Hungría también logró el billete tras lograrlo de manera 'in extremis' ante Islandia, que no podrá repetir su gesto de 2016, cuando alcanzó las semifinales, tras un final de infarto. Los islandeses se adelantaron a los diez minutos después de un fallo grosero del portero húngaro, Peter Gulacsi, en una falta lanzada por Sigurdsson.

Hungría lo intentó por todos los medios en un vacío Puskas Arena y acabó logrando el premio a dos minutos para el final. Primero fue Loic Nego y después llegó el turno de Szoboszlai, que metió a los suyos en la cita continental con un derechazo increíble ya en el tiempo de añadido. Los magiares, que se medirán a Alemania, Francia y Portugal, afrontarán su cuarta Eurocopa tras España 1964, Bélgica 1972 y Francia 2016.

Además, completó la noche de 'playoffs' el triunfo de Escocia sobre Serbia en la tanda de penaltis (4-5) después de que la prórroga terminase con 1-1 por los goles de Ryan Christie y el madridista Luka Jovic, que luego también volvió a marcar en la tanda final. Sin embargo, Mitrovic falló el quinto para los serbios, que no estarán en la Eurocopa para alargar su racha a dos décadas de ausencia.

