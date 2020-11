¿Messi y Griezmann se llevan mal? ¡Ivan Rakitic lo confiesa!

Mucho se ha rumorado sobre la supuesta mala relación que sostiene Lionel Messi y Antoine Griezmann dentro del Barcelona; sin embargo, Ivan Rakitic, ex jugador de cuadro culé, habló al respecto, asegurando que "los dos se llevan muy bien. Los dos toman mate y pasan mucho tiempo juntos", mencionó al Canal Su Radio.

“Si los dos comienzan a marcar goles, no se hablará más. Es la exigencia de los dos grandes equipos. No me preocupo porque son dos chicos espectaculares y no debe haber ningún problema. Les deseo todo lo mejor”, añadió.

Rakitic, quien militó con el Barcelona las últimas seis temporada, dijo que él sostiene una gran relación con Messi y Griezmann, por lo que les desea lo mejor.

Griezmann llegó al Barcelona como un fichaje bomba, aunque el atacante francés ha quedado a deber. Ante la salida de Luis Suárez, la responsabilidad es aún mayor para él. Ha firmado buenos partidos, aunque también ha tenido una serie de errores en otros cuantos, situación por la que ha sido criticado.

