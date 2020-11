"Contar con Lozano, Jiménez y Corona siempre es un aliciente", Gerardo Martino

México se prepara para su segunda gira europea y última prueba del 2020, por lo que Gerardo Martino presentará a su mejor tridente al ataque, en busca de sacar un buen resultado frente a Corea del Sur.

En conferencia previa, fue el mismo Martino quien respondió ante los cuestionamientos sobre si existe una presión sobre estos futbolistas al cargar con el peso del ataque tricolor.

“En el caso del trío de ataque son conscientes del momento que viven ya desde hace tiempo Jesús y Raúl. Hirving sobreponiéndose a una situación difícil en el Napoli, convirtiendo goles. Yo digo que todo lo que se comenta en México evidentemente no lo desconocen, pero también conviven a diario con la presión de las necesidades de su equipo”, indicó Martino.

"Poder contar con ellos (Jiménez, Lozano y Corona) siempre es un aliciente, una ilusión" Gerardo Martino, D. T. Selección Mexicana.@Publisport_MX pic.twitter.com/4emL97MOyc — Iván Navarro (@ivan_zadquiel) November 13, 2020

Por otra parte, Martino respaldó la convocatoria de Rodolfo Pizarro, a quien lo consideró un referente en su proceso.

“En selección a veces pueden tener un nivel en una convocatoria y otro en otra. Rodolfo es jugador de selección, a nosotros nos proporciona elementos diferentes a lo que nos proporciona otro. Pudo no haber tenido su mejor participación”.

Por último, ratificó las ausencias de Andrés Guardado y Jonathan Dos Santos, mientras que Héctor Herrera está en duda para el encuentro frente a Corea del Sur.

“Héctor está con una sobrecarga muscular y veremos, pero no lo vamos a arriesgar. Se le viene un partido contra el Barcelona y uno de Champions y no queremos que pierda el ritmo que ha logrado, porque está en un gran nivel. Jona está descartado para el partido. Lo mismo que dije para Héctor es para Jona, aunque el Galaxy quedó eliminado y no tiene partido a su regreso, pero en riesgo de lesión lo vamos a aguantar”, sentenció.

"Jonathan Dos Santos está descartado y Héctor Herrera tiene una sobrecarga, está siendo evaluado para ver si disputa el juego mañana" Gerardo Martino, DT de la Selección mexicana @Publisport_MX pic.twitter.com/87sM8QiW5N — Iván Navarro (@ivan_zadquiel) November 13, 2020

Martino afronta su primera prueba frente a un rival asiático desde que tomó el cargo en 2019.

