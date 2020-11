Kenti Robles participa en la primera foto oficial del Real Madrid Femenil

El Real Madrid Femenino se tomó su primera foto oficial de la temporada 2020-2021.

Con la mexicana Kenti Robles, las merengues posaron junto al cuerpo técnico, encabezados por el entrenador David Aznar.

La plantilla y el cuerpo técnico posaron junto a Florentino Pérez en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid.

Además, posó con ellos y también con las capitanas del equipo.

Real Madrid Femenil ha disputado seis encuentros, en donde suma tres triunfos, 1 empate y dos derrotas en la presente campaña.

📸 ¡La primera foto oficial de nuestra historia!

🤩 History made! Our first official team photo.#HalaMadrid | #RealMadrid pic.twitter.com/T8VbqfSnly

— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) November 13, 2020