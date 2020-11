‘La Leyenda Azul’ contará con el debutante Niebla Roja, Forastero y Blue Panther Jr.

El Consejo Mundial de Lucha Libre se prepara para su magno evento del mes de noviembre, ‘la leyenda azul’, por lo que cuenta con tres invitados más para este torneo.

Niebla Roja, Forastero y Blue Panther Jr. fueron los siguientes convocados para la eliminatoria, en donde cada uno prepara su estrategia.

Niebla Roja, debutante en el torneo del CMLL, se mostró contento por la invitación, junto a su hermano, Ángel de Oro.

“Esta es una pieza fundamental para cerrar un gran año, es cierto que llevamos mucho tiempo formando parte de las grandes carteleras del Consejo Mundial de Lucha Libre, en todos los torneos, vamos a utilizar todas nuestras cartas, el estilo de los Chávez ahorita es no ser ya los niños bonitos de la esquina de los técnicos, es ganar el torneo como sea, cerrar el año ganando un torneo así sería algo muy importante para los Chávez”, aseguró.

Para Niebla Roja, esta oportunidad llega en el mejor momento de su carrera, “no me lo esperaba, nunca he tenido la oportunidad participar en ese torneo de gran prestigio, se me da la oportunidad en el mejor momento de mi carrera, donde ya estamos consolidados y con un cierto nombre dentro de la empresa, es una buena oportunidad para que se siga hablando de los hermanos Chávez”.

🔹🔷 TORNEO DE LA LEYENDA AZUL 🔷🔹

Esta tarde, durante el Día de Medios del CMLL fue confirmada la participación de Los Hermanos Chávez en esta legendaria justa.

📅 Viernes 27 de Noviembre ‘20

🕣 8:30 p.m. Compra tus boletos ahora:

🎟 https://t.co/5vYZ0Xe8DU pic.twitter.com/Bwxzr7gTri — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 18, 2020

Forastero no espera alianzas en busca del título

El integrante de la Nueva Generación Dinamita sabe que no hay una presión por los antecedentes de su histórica familia, más una motivación para él, que podrá verse frente a Sansón en el torneo.

“Para mí no es presión, es más que nada una motivación, mi familia ya ganó este torneo y ellos hicieron lo que tenían que hacer, ellos lo ganaron, pero ahora soy yo, presión solo sería si me tengo que enfrentar a Sansón, pero con los demás pesos completos nada, les vamos a dar con todo, le voy a echar todos los kilos para conseguirlo”, dijo Forastero.

🔹🔷 TORNEO DE LA LEYENDA AZUL 🔷🔹

Esta tarde, durante el Día de Medios del CMLL fue confirmada la participación de Forastero en esta legendaria justa. 📍 ARENA MÉXICO

📅 Viernes 27 de Noviembre ‘20

🕣 8:30 p.m. Compra tus boletos ahora:

🎟 https://t.co/5vYZ0Xe8DU pic.twitter.com/pxkX9s51Cw — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 18, 2020

Al no ser la primera vez que compite en este torneo reconoce que “la verdad la veo complicada, pero vamos a echarle todos los kilos, vamos a tratar de echarle todos los kilos”.

Luego de un complicado año 2020 “hay que cerrar el año bien, me sentiría muy contento ganando ese torneo, muy contento porque uno de mis grandes mentores lo tiene, mi tío Universo 2000”.

El CMLL confirmó a los 16 invitados para el torneo, en donde destaca la participación de Diamante Azul, único participante que ha sido ganador de la Leyenda Azul.

🔹🔷 TORNEO DE LA LEYENDA AZUL 🔷🔹

Estos son los 16 gladiadores que buscarán la victoria en esta legendaria justa…. 📍 ARENA MÉXICO

📅 Viernes 27 de Noviembre '20

🕣 8:30 p.m.

🎟 https://t.co/5vYZ0Xe8DU

🎟 (Pago en Efectivo): https://t.co/ZvU10n81gX pic.twitter.com/aCQSnKIRrE — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 18, 2020

