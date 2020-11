Mike Tyson confiesa que mordió a Holyfield por qué "quería matarlo"

Uno de los momentos más oscuros y recordados de Mike Tyson es analizado una vez más por su autor.

Tyson confesó la razón por la que realizó la ya reconocida mordida sobre Evander Holyfield y dijo que lo hizo por qué quería matarlo.

En entrevista reciente para el narrador Jim Gray reveló que su rival en 1997 le estaba dando muchos cabezazos durante la pelea, “Estaba muy enojado porque me estaba sacudiendo la cabeza. Perdí la consciencia de toda la pelea. Me sacó de mi plan de pelea y todo”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si volvería a morder a Holyfield, sentenció que sí lo haría de nuevo.

Dije (en su momento), que no, que nunca lo haría”, dijo Tyson. “Pero creo que si podría hacerlo otra vez. Si me vuelve a hacer lo que me estaba haciendo, lo volvería a morder. Sí”.

Por último, “Iron Mike” señaló que todo lo que hizo fue por defender su gloria en el boxeo.

“Mira, a las buenas o a las malas, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria”, agregó Tyson. “Voy a confrontar todo lo que tengo que confrontar. Ya lo hice (la mordida), tengo que aceptar la responsabilidad. Esa era mi gloria. Y me hago responsable de ella”, sentenció.

Cabe recordar que tras la polémica en 1997, fue hasta 2009 cuando la presentadora de televisión Oprah Winfrey logró reunir en un estudio de televisión a Mike Tyson y a Evander Holyfield para que hicieran las paces.

