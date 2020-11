¡Sí habrá premios The Best! la FIFA confirma ceremonia en diciembre

¡Buenas noticias! La FIFA confirmó la ceremonia para los premios The Best, que reconocerá a los mejores futbolistas tanto en la rama varonil como femenil, de la temporada 2019-2020.

La premiación se realizará el jueves 17 de diciembre y, ante la pandemia por el coronavirus, ésta será virtual, con el objetivo de proteger la salud de todos los futbolistas, organizadores, staff y medios de comunicación.

🚨 #TheBest is Back 🚨

📅 On 17 December, the beautiful game's standout performers will be recognised at the #FIFAFootballAwards in Zurich 🏆

— FIFA.com (@FIFAcom) November 20, 2020