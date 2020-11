VIDEO: Futbolista toca partes íntimas de su rival durante partido

Vaya acontecimiento el que se dio en Inglaterra, durante el encuentro entre Preston North End y el Sheffield, de la Segunda División del país.

Darnell Fisher, futbolista del Preston North End, se encuentra en el ojo del huracán, luego de tocar las partes íntimas de su rival Callum Paterson, durante el compromiso, acontecimiento que no pasó por desapercibido an redes sociales, levantando la polémica.

Fue en un tiro de esquina que el zaguero Fisher buscó marcar a Peterson, aunque no lo hizo de forma adecuada; sin embargo, el silbante no marcó nada, hecho que sorprendió al mediocampista del Sheffield.

What the HELL is Fisher doing to Paterson here????? #swfc pic.twitter.com/wrJLcMiglm

— Chris Robinson (@ChrisIRobinson) November 21, 2020