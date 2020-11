Aficionado de Monterrey rompe televisión después de que su equipo cayera eliminado

La derrota de tu equipo favorito nunca son buenas noticias, y menos si es contendiente al título. Esto le pasó a un aficionado de Monterrey, que en un arrebato por la derrota ante Puebla, lanzó una botella de cerveza al televisor, descomponiéndola al instante.

En el video que se ha viralizado en redes sociales, podemos ver la frustración del aficionado ante la derrota de su equipo, pues, después de destrozar su televisor, toma otra botella y se aleja de la mesa.

— Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) November 23, 2020