Políticos de todo el mundo dan 'último ad10s' a Maradona

El fallecimiento del astro argentino, Diego Armando Maradona generó la reacción de políticos de todo el mundo que, a través de sus redes sociales, enviaron el último adiós.

1 – Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e seu compromisso com a soberania latinoamericano marcaram nossa época. pic.twitter.com/DubeM2PgQ4

— Lula (@LulaOficial) November 25, 2020