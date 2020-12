Chofer de Pumas motiva a jugadores: “échenle huevos o los bajo"

Los Pumas de la UNAM han tenido un gran torneo, ahora ya están instalados en semifinales del Guard1anes 2020, instancia en donde se medirán ante Cruz Azul, pero para llegar ahí, tuvieron que derrotar a Pachuca, y previo al encuentro de vuelta, tuvieron una motivación extra: las palabras de su chofer.

Mediante redes sociales se filtró el video en donde se observa al chofer del conjunto felino animando a la plantilla en su llegada al Estadio Olímpico Universitario, recinto que recibió el duelo de vuelta entre Pumas y Pachuca.

"No vine tan pinche lejos para que salgan con sus mamadas. Al rato quiero caras contentas, no quiero que vayan chillando. Échenle huevos allá adentro, porque si no me emputo y los bajo. Échale Pumas”, fueron las palabras del operador.

El video causó revuelo entre los usuarios, que aplaudieron la acción del chofer.

La escuadra que dirige Andrés Lillini enfrentará a Cruz Azul en semifinales, en busca de obtener su pase a la gran final, instancia a la que no llegan desde 2015. El jueves visitan el Estadio Azteca y el domingo cierran en casa.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: