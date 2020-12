Cibernético respalda al Pirata Morgan y asegura que "sí hay luchas arregladas"

La polémica en la lucha libre continúa tras las incendiarias declaraciones del Pirata Morgan, en donde afirmó que en ciertos combates hay un arreglo entre los luchadores, algo que fue respaldado por el Cibernético.

En redes sociales se ha viralizado la respuesta del también conocido como el “Dios de la lucha libre” aseguró que se ha satanizado al Ex Infernal y señaló que si ha conocido casos en donde se han arreglado las luchas de apuesta.

"Yo nunca me he vendido, pero sí he sabido de casos. El Pirata Morgan tuvo los huevos de decir que sí lo hizo, lo reconoció y quiere retomar la lucha chingona para que la gente se quite la idea de lo que hizo mal”, aseguró el Ciber.

También aseguró que él, a pesar de que ha perdido su máscara y su cabellera, él no ha tenido que recurrir a esa práctica.

"No me he vendido, no he tenido esa necesidad de hacerlo y ni siquiera me lo han ofrecido. A lo mejor ha habido compañeros que sí lo hacen, pero cada quien su problema", comentó en sus redes sociales”, mencionó.

Cabe recordar que el Pirata Morgan aseguró que la lucha libre se ha denigrado y también que las luchas de apuesta a él le ofrecieron perder contra distintos rivales.

