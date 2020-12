¿Esteban Gutiérrez podría reemplazar a Lewis Hamilton en Mercedes?

Lewis Hamilton se perderá el Gran Premio de Sakhir, penúltima carrera de la atípica temporada 2020, luego de que el piloto británico dio positivo a Covid-19. Dicha noticia generó eco mundial, ya que es la estrella del deporte motor y vigente campeón de la Fórmula 1.

Ante ello, una de las interrogantes más importante surgió: ¿quién lo reemplazará en Mercedes?

La escudería alemana aseguró que "en su debito tiempo" darán a conocer el nombre del piloto que correrá este fin de semana, aunque al interior ya deben estarse manejando algunas cartas fuertes.

Cierto es que el mexicano Esteban Gutiérrez es piloto de reserva en Mercedes; sin embargo, el regiomontano no podría suplir a Lewis Hamilton, ya que -hasta donde se conoce-, aún no cuenta con la super licencia, la cual exige la FIA para correr en la Fórmula 1, razón por la que Gutiérrez no pudo reemplazar en su momento a Checo Pérez, cuando dio positivo a Covid-19.

Foto tomada: Getty Images.

Incluso, en el comunicado emitido por la Fórmula 1, para los posibles reemplazos de Hamilton, no figura el nombre de Esteban Gutiérrez.

Stoffel Vandoorne es el otro piloto de reserva, y quien podría suplir a Hami. Pero también se manejan dos nombres más, el de George Russell (de Williams) y Nico Hulkenberg, quien ya corrió este año tres ocasiones, reemplazando a Sergio Checo Pérez y Lance Stroll de Racing Point, ambos por Covid-19.

