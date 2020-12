Mick Schumacher, hijo de Michael, debutará en la Fórmula 1 en 2021

El legendario apellido Schumacher regresa a la Fórmula 1. Mick, el hijo del siete veces campeón del mundo, Michael, debutará en la máxima categoría del automovilismo a partir de 2021, pues este miércoles, Haas confirmó su llegada, poniéndole fin a las especulaciones que había sobre ello.

El juvenil de apenas 21 años de edad trae en la sangre el talento del automovilismo, pues su padre es una leyenda del Gran Circo. Ahora él, busca ser campeón de la Fórmula 2 esta temporada, y llegar al máximo circuito con un mayor palmarés.

This got us right in the feels ❤️

La escudería Haas informó que firmó a Mick Schumacher "por varios años". "Estoy muy contento de poder confirmar a Mick Schumacher en nuestra alineación de pilotos para la próxima temporada y espero darle la bienvenida al equipo", señaló Guenther Steiner, director del equipo.

Mick es miembro de la Ferrari Driver Academy. Comenzará su sueño en la Fórmula 1 de la mano de Haas, pero dependerá de sus resultados, poder llegar a una escudería de mayor renombre. El sueño de muchos sería verlo en Ferrari, al igual que su padre.

"La perspectiva de estar en la parrilla de Fórmula 1 el año que viene me hace increíblemente feliz y estoy simplemente sin palabras", declaró Mick Schumacher.

Always believed that this dream will become true! Racing for Haas F1 Team next year is an incredible feeling, and I couldn't be happier. Thanks to everyone who supported me all the way!

