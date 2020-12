América quiso renovar a Paul Aguilar con ¡80% menos de su sueldo!

Uno de los últimos símbolos del americanismo, Paul Aguilar, ya fue despedido por la directiva azulcrema, pero el defensa aseguró que lo buscaron para renovar pero no por un contrato que fuera equivalente a los años que le dio a la institución.

En entrevista con Fox Sports expuso que rechazó un contrato por seis años al 20 o 30 por ciento de lo que ganaba, y después le ofrecieron renovar un contrato por tan sólo 20 días más para jugar la liga de campeones de Concacaf.

"Ellos quisieron extender mi contrato solamente para Concachampions, 20 días más, pensando que íbamos a llegar a la Final", reveló Aguilar.

"El poder alargar un contrato se planteó unos días antes; me querían renovar por seis años con el 80 o 70 menos de mi sueldo; no fue algo negociable, ellos llegaron y lo plantearon. Esa situación me molestó y me hizo enojar, creo que un jugador que estuvo tanto tiempo y se entregó tanto por la institución, no me estaban dando el valor que me merecía.

Por eso no acepté asistir a Conchachampions, no me sentí valorado y por eso fue la decisión que dar un paso al costado. Triste, dolido por cómo se dio la situación de mi salida, pero así es la vida y el futbol", aseguró Paul Aguilar en Fox Sports.

Paul Aguilar llegó a América en 2011, con quienes ganó siete títulos y fue capitán y referente del equipo por varias temporadas.

¡ROMPE EL SILENCIO EN FOX SPORTS! Paul Aguilar, quien ganó 7 títulos con América, revela a @crh_oficial que salió del club porque le ofrecieron una extensión de contrato de 20 días, algo que consideró no era merecido por su trayectoria ¡HOY, ENTREVISTA COMPLETA EN @UpalabraMX! pic.twitter.com/y53RrXf4jC — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 4, 2020

