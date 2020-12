Video de entrenador de futbol americano que golpea a niño causa indignación

Un polémico video se hizo viral en redes sociales debido a que causó indignación y hasta estrellas de la talla de LeBron James o Shannon Sharpe condenaron la acción.

En la grabación se observa como un entrenador de futbol americano golpea violentamente a un niño de la categoría de 9 años en reiteradas ocasiones lo que causó un sinfín de comentarios en contra de su acción.

Al ver esto, el astro de los Lakers de Los Ángeles LeBron James compartió la publicación y escribió: "No puede ser. No podría ser mi hijo. Si estuviese ahí, y por más que no fuese mi hijo, hubiésemos cruzado más que palabras, lo juro".

Instagram: kingjames

"Si fuera mi hijo cargaría con su maldito trasero. Incluso si no lo fuera azotaré. No dejaré que nadie se aproveche de los débiles o vulnerables frente a mí. No va a pasar", escribió Sharpe quien también compartió el video.

El violento suceso ocurrió en la categoría U9 (niños de 8 a 9 años), durante un partido de los Savannah Gators que presuntamente se desarrolló en Kissimmee, Florida, durante el Campeonato Nacional de Futbol Americano Juvenil. El entrenador golpea hasta en dos ocasiones al pequeño joven y lo arroja al piso.

Según informó el sitio International Business Times, el entrenador fue expulsado de por vida por la AYF (sigla del certamen juvenil) y enfrentará cargos en Florida. Los Gators habían emitido una disculpa vía Facebook por lo ocurrido, la cual borraron horas más tarde porque se generó gran revuelo por los argumentos utilizados para evaluar lo ocurrido, según aclaró la citada publicación.

"Entendemos que lo que vimos ayer fue perturbador para todos, pero no culpemos a todos por las acciones de un solo hombre", habían aclarado.

El entrenador fue identificado como Alexis Cobb, quien compartió un video de disculpas que realizó en las redes sociales: "Me disculpo por mis acciones sobre lo sucedido hoy. Al final del día, soy un hombre y no voy a dar ninguna excusa por lo que hice. Estaba equivocado. Me disculpo con él, con los niños, con la ciudad y la familia".

El acontecimiento tomó gran trascendencia en ese país, más allá de los mensajes de James y Sharpe, también condenaron el accionar del entrenador el ex jugador de los New York Giants Carl Banks, el ex NFL y director de cine Matthew Cherry, y el cornerback de los New York Jets Darrelle Revis.