Pagano y Chessman cierran su rivalidad en Triplemanía XXVIII

Aunque Pagano y Chessman han tenido pocas oportunidades en este año para avivar su rivalidad, supieron apoderarse de la batalla estelar de Triplemanía XXVIII, en la que se jugarán las cabelleras la noche de este sábado.

La cita será a puerta cerrada en la Arena Ciudad de México, a donde llegará Pagano directamente de Ciudad Juárez. "Me he estado preparando para enfrentarlo en todo tipo de batallas, se van a extrañar a los fans y su vibra, pero sé que a la distancia estará el apoyo, eso es lo que le da fuerza a esta la rivalidad".

Hace unas semanas chocaron en el evento Auto Luchas y ahí sellaron el odio que los llevará al límite. "Este tiempo de poca actividad me sirvió para estudiar a mi rival y estar fuerte. A Triplemanía XXIV llegué un poco cansado y ahora estoy fresco y enfocado. Es una experiencia nueva, en esta pandemia fui parte de Lucha Fighter a puerta cerrada y es un plus para este reto".

Un reto que no puede darse el lujo de perder. "Voy con más experiencia, pero somos dos arriba y todo puede pasar. No puedo volver a caer en una lucha estelar, perdería credibilidad. Le saqué algo positivo al encierro, y le he dado las noches y los días a Chessman, pensando en él y en la lucha que nos espera, para poder derrotarlo".

Advertencia que su enemigo ni siquiera escucha. "Sé que es una lucha muy especial, todas son importantes pero esta es en una Triplemanía y daré todo arriba del ring para que los fans olviden por un rato lo que nos provoca la pandemia".

Descarta que el pique se haya enfriado, "porque viene de más de un año atrás. Él es un joven con agallas pero le falta experiencia y lo más importante, derrotarme".

En cuanto a las condiciones en las que se enfrentarán, sin el calor del público, adelantó. "Te acostumbras a luchar con aficionados o no, debes subir a dar lo máximo y demostrar por qué estás en ese lugar".

Una responsabilidad que asume de acuerdo al nivel que tiene de estrella. "Se trata de encabezar una Triplemanía, algo que pocos pueden hacer y la de este año, será la primera a puerta cerrada, será una lucha histórica en el año de la pandemia".

