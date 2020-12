'Yo no he acusado a nadie de que Cruz Azul haya dañado el partido': Héctor Huerta

Tras el revuelo que causaron las declaraciones del periodista Héctor Huerta, en el sentido de que algunos jugadores de Cruz Azul escucharon o recibieron llamadas "tentadoras" previo al juego de vuelta de la semifinal ante Pumas, él mismo "aclaró" que nunca acusó a nadie de un posible "amaño" y que lo único que planteó fue que "había dudas".

"Yo dije que escucharon algunos jugadores llamadas telefónicas, que tienen llamadas telefónicas algunos de ellos, eso lo sostengo. Hace 17 años que comenzó la investigación de 'Billy' Álvarez, yo decía que había malos manejos en Cruz Azul, todos decían que no era cierto, en la misma empresa me eché varios pleitos con varios porque decían que el señor Álvarez era una respetabilísma persona y lo sostuve hace varios años hasta ahora".

"Lo único que dije fue eso, que había dudas. Uno no puede acusar a nadie si no tiene pruebas, por lo tanto yo no he acusado a nadie de que los de cruz Azul hayan dañado el partido. Ellos hablan de daño al partido, yo jamás he hablado de eso", declaró en una de las emisiones de ESPN, empresa a la que pertenece.

Culpó a las redes sociales de tergiversar lo declarado puesto que solo tomaron 10 segundos de todo lo que dijo y eso se viralizó.

"Yo no me dejo guiar por las redes sociales. Hace mucho tiempo que dejé de creer en las redes sociales. He sido víctima de ellas. Hace cuatro meses le faltaron el respeto a mi familia completa y yo no hice nada, me quedé callado y aguanté a pie firme. Lo que pasa es que las redes sociales toman 10 segundos y esos 10 segundos lo convierten en tendencia".

Sobre una posible demanda de los jugadores de Cruz Azul quienes se indignaron por lo dicho por Huerta, y hasta le exigieron que se retractara, el periodista se limitó a decir que "están en todo su derecho".

