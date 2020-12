Giannis Antetokounmpo firma súper contrato para quedarse con Bucks

Giannis Antetokounmpo confirmó que se quedará con los Bucks de Milwaukee por al menos las siguientes cinco temporadas.

"Me siento bendecido de ser parte de los Bucks de Milwaukee por los próximos 5 años", escribió el reinante Jugador Más Valioso en twitter.

El jugador de 26 años tenía hasta el próximo lunes para firmar la oferta de contrato supermáximo con los Bucks. De rechazarla, Antetokounmpo se hubiera convertido en agente libre al término de la temporada.

Aunque el pivot no dio a conocer los términos de su nuevo acuerdo, los medios de comunicación The Athletic y Stadium reportaron que el contrato es por cinco años y 228 millones de dólares.

"Esta es mi ciudad", escribió Antetokounmpo. "Me siento bendecido por ser parte de los Bucks los próximos 5 años. Hagamos que estos años cuenten. El espectáculo debe continuar, hagámoslo".

Su decisión significa que los Bucks mantendrán a su máxima estrella desde el elegido al Salón de la Fama Kareem Abdul-Jabbar, quien llevó a Milwaukee al título en 1971, pero que demandó un canje y fue enviado a los Lakers de Los Ángeles en 1975.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020