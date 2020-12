"Va a ser un desafío para 'Canelo' enfrentar a Smith en condiciones de igualdad": Lamazón

La mayor estatura de Callum Smith sobre Saúl Álvarez puede ser el gran desafío para el mexicano en la pelea de este sábado, y la responsabilidad tendrá que caer en la esquina del tapatío pues habrá que tener listas varias estrategias para alcanzar al británico, esto de acuerdo al análisis que hizo el especialista en boxeo Eduardo Lamazón.

"(Callum Smith) es un buen rival, un tipo que va para adelante lo necesario para que 'Canelo' se luzca o se pueda expresar en toda su magnitud. Diría que es un poco más ofensivo que los peleadores ingleses, tiene una izquierda poderosísima, larga por su estatura (un factor importante en esta pelea). Va a ser todo un desafío para 'Canelo' enfrentarlo en condiciones de igualdad".

"Hay una estatura de 18 centímetros de diferencia entre los dos, es una enormidad, es poco frecuente que veamos una cosa así. Cuando hay una diferencia de tal de estatura la responsabilidad mayor cae en el entrenador porque hay que ir con planes perfectamente diseñados para entrar al cuerpo. Cuerpo a cuerpo, distancia corta, donde el 'Canelo' le pueda pegar a su adversario. Si prevaleciera el jab de izquierda tan largo de Callum, 'Canelo' encontraría que el objetivo esta lejos y no lo alcanza. Hay que tener ensayados en el gimnasio una serie de planes para poder sorprender al inglés y pegarle, cuando pueda pegarle será más difícil para Smith mantener la guardia levantada", desmenuzó el famoso "Lama, Lamita".

El también analista de la cadena Televisión Azteca vaticinó una pelea interesante porque frente a frente estarán dos púgiles con buenas credenciales, por un lado el mexicano de probada calidad arriba del ring y del otro un británico que viene con marca perfecta en su récord.

"Es una pelea muy interesante, de hecho todas las peleas del 'Canelo' son interesantes, si no, no sería el más taquillero del mundo, pero particularmente en esta no hay fisuras en cuanto a las credenciales del enemigo. Callum Smith es un hombre que tiene un recorrido por el ring muy respetable, un récord magnífico, ambición y posibilidades de dar una gran pelea. Estamos con todos los elementos para que veamos un buen espectáculo de boxeo, lo necesita el boxeo y todo aficionado por la situaciones particulares de este año que hemos vivido. Vamos a cerrar con una pelea muy digna", comentó.

Eduardo Lamazón. / Cortesía

Agregó que si bien es cierto que "Canelo" tuvo mucho tiempo se inactividad, se trata de un boxeador que difícilmente se descuida y está seguro que llegará el sábado al Alamodome a punto.

Será una pelea muy interesante de acuerdo a don Lama. / Mexsport

"La inactividad afecta a los boxeadores eso es indudable, me lo dicen ellos, pero el 'Canelo' se prepara muy bien. Lo mejor que ha se ha podido hacer lo ha hecho. Es un hombre disciplinado ofrece sin retaceo de lo que la gente espera".

Sobre la separación con Oscar de la Hoya, quien fungiera como su promotor en los últimos años, Lamazón dijo que fue un movimiento conveniente para el tapatío pues ya era una relación difícil.

"Se llevaban mal, como un matrimonio. Si no se llevan bien es necesario separarse porque juntos es un infierno. Eso era exactamente lo que le pasaba a 'Canelo' con De la Hoya, los hemos visto estar en un mismo cuarto y no hablarse. El mejor boxeador del mundo, el más taquillero y uno de los mejores promotores del mundo y no hablarse entre ellos, imagínate de qué cosas estamos platicando. Era una situación muy insana, desagradable, cualquiera que hayan sido las condiciones en las que se separaron, 'Canelo' se quitó un peso enorme de encima y eso le va a permitir trabajar con la comodidad que necesita un atleta de altísimo rendimiento", finalizó.

Los rivales más altos del "Canelo"

PELEADOR ESTATURA RESULTADO

-Callum Smith 1.91 ¿?

-Rocky Fielding 1.86 (Canelo por TKO)

-Julio César Chávez Jr. 1.85. (Canelo por DU)

-Sergey Kovalev 1.83. (Canelo por KO)

-Daniel Jacobs 1.82 (Canelo por DU)